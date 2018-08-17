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Борис Ачба
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Ачба рассказал о "бородатом" объекте в Сухуме

Радио
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Какая работа ведется по ремонту и строительству дорог, какие проекты готовы к завершению в эфире радио Sputnik рассказал директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба.

"В городе Сухум на улице Имама Шамиля положили слой асфальта в четыре сантиметра, второй такой же слой будем укладывать на днях. Пытаемся до конца августа завершить работы. Сметная стоимость работ — 19 миллионов рублей. Этот объект мы должны были сдать в 2016 году, но так как дважды пришлось переделывать ливневую канализацию, объект перешел в 2017, а затем и в 2018 год. Этот объект бородатый. Сметы по нему готовились в 2015-м, должны были сдать в 2016 году. Мы, зная, что дополнительно никаких средств не будет, пошли на изменение каких-то других объемов. Нам пришлось изменить технические решения. Вся документация смет  должна пройти переэкспертизу в Сочи. Хотят — сегодня выдадут решение, а  могут и через месяц. Катастрофа просто, с какими сложностями мы сталкиваемся", — сказал Ачба.



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