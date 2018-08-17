Джанаев о YAfest: в Абхазии молодежь стесняется самовыражаться, но не на этом фестивале

"Я рад, что нас всех собрали, потому что все на фестивале креативные, у каждого свои вкусы. У нас есть ребята, которые поют, рисуют, пишут стихи, ребята, которые увлекаются съемками, фотографией. Очень приятно знакомиться с такими креативными людьми. В Абхазии стесняются самовыражаться, а все, кто собрался на фестивале, не скрывали своих чувств, своего мнения. У меня очень много знакомых креативных людей, которые никогда не занимались профессионально каким-либо делом, но очень талантливы. Все участники фестиваля очень сильно сдружились", — рассказал Джанаев в эфире радио Sputnik Абхазия.

Молодежный культурный фестиваль Youth Art Festival, или YAfest проходит в Сухуме с 12 по 18 августа.