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Рустам Джанаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джанаев о YAfest: в Абхазии молодежь стесняется самовыражаться, но не на этом фестивале

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О молодежном культурном фестивале YAfest, который проходит в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал его участник Рустам Джанаев.

"Я рад, что нас всех собрали, потому что все на фестивале креативные, у каждого свои вкусы. У нас есть ребята, которые поют, рисуют, пишут стихи, ребята, которые увлекаются съемками, фотографией. Очень приятно знакомиться с такими креативными людьми. В Абхазии стесняются самовыражаться, а все, кто собрался на фестивале, не скрывали своих чувств, своего мнения. У меня очень много знакомых креативных людей, которые никогда не занимались профессионально каким-либо делом, но очень талантливы.  Все участники фестиваля очень сильно сдружились", — рассказал Джанаев в эфире радио Sputnik Абхазия.
Молодежный культурный фестиваль Youth Art Festival, или YAfest проходит в Сухуме с 12 по 18 августа.



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