22:50 18 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Азим Буларкиев
© Sputnik Максат Элебесов

Булыркиев: диагноз врача нужно перепроверять, спорить с ним

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0

Кандидат медицинских наук хирург Азим Буларкиев рекомендует пациентам пользоваться интернет-ресурсами для поиска информации о диагнозе.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что пациенту не стоит верить врачу только из-за моральных соображений.

"Если у больного есть умение читать и анализировать информацию, полученную из Интернета, он может даже спорить с врачом на цивилизованном уровне, задавать вопросы, почему ему назначили то или иное лечение, если в Интернете указаны другие препараты. Задача — дать аргументированный ответ, почему его решение является более правильным", — сказал Буларкиев.
Он подчеркнул, что сотрудничество врача и пациента делает лечение более эффективным.

Полный комментарий специалиста слушайте в аудиоверсии.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Красивые и богатые: список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia