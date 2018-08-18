Булыркиев: диагноз врача нужно перепроверять, спорить с ним

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что пациенту не стоит верить врачу только из-за моральных соображений.

"Если у больного есть умение читать и анализировать информацию, полученную из Интернета, он может даже спорить с врачом на цивилизованном уровне, задавать вопросы, почему ему назначили то или иное лечение, если в Интернете указаны другие препараты. Задача — дать аргументированный ответ, почему его решение является более правильным", — сказал Буларкиев.

Он подчеркнул, что сотрудничество врача и пациента делает лечение более эффективным.

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