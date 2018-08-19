Цушба рассказал, при каких условиях реки Абхазии не выйдут из берегов

О том, чем вызвано выпадение обильных осадков, которые впоследствии подтопили улицы и дома в Сухуме и в Гулрыпсшком районе, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал начальник отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба.

"Количество выпавших осадков, конечно, превысило норму. В Сухумском районе с 6 часов утра до полудня выпало около 106,2 мм осадков, что превышает суточную норму в два-три раза. Суточная норма составляет около 20 мм осадков. Такие обильные осадки вызваны созреванием волнового циклона на юго-восточной части Черного моря, проникновением относительно холодных масс воздуха с севера этого циклона. Все это способствовало выпадению осадков, которые мы наблюдали в Абхазии", — рассказал Цушба.

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Начальник отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы отметил, что горные реки Абхазии могут выдержать обильное выпадение осадков и не выходить из берегов.

"Мы должны бережно относится к своей природе, не засорят русла рек, нужно вырубать деревья, которые произрастают вдоль берегов этих рек. С уверенностью могу сказать, что в Абхазии, за год выпадает большое количество осадков, и наши горные реки могут выдержать их, если на их пути не будет никаких преград", — рассказал Цушба.

Сильные ливневые дожди, прошедшие утром 18 августа, затопили улицы и дома в Сухуме и в Гулрыпшском районе.