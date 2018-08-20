Ковалев: новые санкции грозят последствиями самим американцам

Член американского конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России и покончить с военной риторикой.

"Последняя волна секционного давления на Россию и та истерия, о которой говорит конгрессмен, это в большей степени внутри американская политика в свете промежуточных выборов в конгресс. В Америке развернулась внутрипартийная борьба между сторонниками Трампа и сторонниками смены политических элит. Причем здесь объединились демократы и республиканцы, выступающие совместно. Это заявление, прозвучавшее в конгрессе, доказывает, что это так. В Америке тоже есть вполне трезвомыслящие люди, понимающие, что особых результатов санкционное давление, которое идет уже более трех лет, не дало. Это приводит только к ухудшению международной обстановки, ухудшению взаимоотношений между США и Россией. Новый виток санкционной борьбы грозит достаточно серьезными последствиями для американцев. Например, было заявлено, что американцы прекратят с нами сотрудничать в космосе, но при этом выводят из санкционного давления те объекты, которые нужны, а именно доставку своих астронавтов на МКС, потому что у них пока нет собственных средств доставки, и соответственно поставку из России двигателей для тяжелых американских ракет. Понятно, что если введут санкции, мы готовы ответить в этом вопросе. В Америке прекрасно понимают, что такое обострение им нанесет серьезный вред", — отметил Ковалев.