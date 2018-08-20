Барателия о наводнении в Гулрыпсшком районе: нас часто топит, но такого еще не было

"В первый же день вся наша техника была задействована в устранении последствий наводнения. Помогали людям вычистить со дворов ил и мусор. По сей день к нам приходят и просят направить к ним технику. Комиссия по определению нанесенного ущерба уже начала свою работу, однако это займет еще несколько дней. В администрацию обращаются люди, о которых мы даже и не подозревали, что их могло затопить. Ущерб нанесен государственным и коммерческим объектам. За 25 лет нас много раз затапливало, но река Мачара так еще не разливалась. Вдоль реки ограждения, дамбы, но вода поверх всех преград хлынула", — рассказал Барателия в интервью радио Sputnik Абхазия.

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