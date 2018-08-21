Асландзия: раз в год надо обязательно проверить уровень сахара в крови

Врач-эндокринолог Эсма Асландзия в эфире радио Sputnik отметила, что хотя бы раз в год надо проверить уровень сахара в крови.
С нового учебного года вступает в силу приказ о единой школьной форме во всех школах Абхазии. О том, чем недовольны родители и куда деть прошлогоднюю форму школьников, читайте в материале Sputnik.
Международный турнир по вольной борьбе "Дружба народов" пройдет в Сухумском Дворце спорта имени Сергея Багапш с 21 по 23 августа.
21 августа Абхазия отмечает мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. О том, как один из главных религиозных праздников прошел в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Глава Росстандарта предложил создать в Южной Осетии филиал лаборатории российского ведомства, идея нашла поддержку у президента республики.
В МИД Азербайджана объяснили, почему не пустили на территорию республики немецкого парламентария.
В Армении будет создано производство новейших образцов автоматов Калашникова "АК-12" и "АК-15", заявили в Минобороны республики.
Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.
Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.
Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.
Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.
Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.
Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.
Таджикистане рассматривают предложение ввести уголовное наказание за нелегальный оборот СИМ-карт.
Расследование по факту отравления строителей из Узбекистана в подмосковных Котельниках проводит Роспотребнадзор.
О юбилейном бойцовском шоу Number One и возможности эстонским спортсменам самим выбрать соперника, рассказал организатор мероприятия Игорь Шинкевич.
Глава Росстандарта предложил создать в Южной Осетии филиал лаборатории российского ведомства, идея нашла поддержку у президента республики.
В МИД Азербайджана объяснили, почему не пустили на территорию республики немецкого парламентария.
В Армении будет создано производство новейших образцов автоматов Калашникова "АК-12" и "АК-15", заявили в Минобороны республики.