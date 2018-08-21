19:46 21 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.18
  • EUR77.35
Поиск
Эсма Асландзия
© Sputnik

Асландзия: раз в год надо обязательно проверить уровень сахара в крови

Радио
Получить короткую ссылку
59 0 0

Врач-эндокринолог Эсма Асландзия в эфире радио Sputnik отметила, что хотя бы раз в год надо проверить уровень сахара в крови.

"В случае умеренного повышения сахара никакой симптоматики быть не может. И у организма, к сожалению, существует такой механизм адаптации. То есть до определенных критических цифр, он может сахар никак не определить. В связи с этим, сахарный диабет  чаще всего определяется, когда человек уже поступает в стационар с тем или иным заболеваниями, такими как инфаркт, инсульт. Они являются одним из форм осложнения сахарного диабета. Единственный метод профилактики раннего выявления сахарного диабета — это своевременное обращение. Если даже нет никаких симптомов сахарного диабета, особенно второго типа, у первого типа, конечно, более бурное начало, чаще всего симптоматика определяется сразу. Это в основном молодые люди. Те, кому за 30, 40 лет, особенно если это сочетается с избыточной массой тела, то клинических проявлений может не быть никаких. Поэтому надо хотя бы раз в год обязательно определять сахар в крови. Обращаться надо к эндокринологам либо к терапевтам", — сказала Асландзия.

Теги:
сахар, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Каким я увидел город Байконур: краткий путеводитель по космосу на земле
    На старт!

    Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

  • Женщина укрывается от жары под зонтиком. Архивное фото
    Быть в тренде

    Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.

  • Открытие магазина ТРИО на Корженевского Минск
    Битва за халяву

    Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

  • Кирилл Габурич
    Реальные цифры

    Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Концерн "Калашников" представил новые разработки
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia