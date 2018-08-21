Асландзия: раз в год надо обязательно проверить уровень сахара в крови

"В случае умеренного повышения сахара никакой симптоматики быть не может. И у организма, к сожалению, существует такой механизм адаптации. То есть до определенных критических цифр, он может сахар никак не определить. В связи с этим, сахарный диабет чаще всего определяется, когда человек уже поступает в стационар с тем или иным заболеваниями, такими как инфаркт, инсульт. Они являются одним из форм осложнения сахарного диабета. Единственный метод профилактики раннего выявления сахарного диабета — это своевременное обращение. Если даже нет никаких симптомов сахарного диабета, особенно второго типа, у первого типа, конечно, более бурное начало, чаще всего симптоматика определяется сразу. Это в основном молодые люди. Те, кому за 30, 40 лет, особенно если это сочетается с избыточной массой тела, то клинических проявлений может не быть никаких. Поэтому надо хотя бы раз в год обязательно определять сахар в крови. Обращаться надо к эндокринологам либо к терапевтам", — сказала Асландзия.