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Владимир Фитин
© Фото: РИСИ ТВ

Фитин: американские санкции подтолкнули Турцию к Европе

Радио
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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что вполне естественно то, что Эрдоган ищет поддержки у европейских партнеров.

Отношения Турции с ЕС начали нормализовываться, Анкара намерена продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на фоне кризиса Анкары и Вашингтона.
 
"Естественно, что президент Эрдоган ищет поддержку у европейских партнеров, делает такие жесты, которые должны быть достаточно хорошо оценены в Европе. В условиях такого давления Эрдоган пытается найти поддержку в самых разных местах, в том числе в Евросоюзе. Хотя во вступление Эрдогана в Евросоюз мало кто верит, и население  Турции, прежде всего.   Тем не менее, он заявлял уже, что теперь есть дополнительная почва для солидарности. Действия президента Трампа приводят к тому, что могут объединиться самые разные силы на почве санкционного давления США, то есть и Европа, и Китай, и Россия, и Иран, и Турция. Появится единый фронт протестующих против диктаторских действий, прежде всего,  в сфере торговли и экономики. Для Турции сейчас главное, чтобы сохранилась возможность в условиях американских санкций торговли с Ираном, поскольку 15 % энергоносителей Турции обеспечивает Иран. Чтобы европейцы частично хотя бы поддержали возможность продолжения торгово-экономических связей с Ираном, и полностью не поддержали американские санкции и вынужденно пошли на согласие с ним", — отметил Фитин.



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