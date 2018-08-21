Фитин: американские санкции подтолкнули Турцию к Европе

Отношения Турции с ЕС начали нормализовываться, Анкара намерена продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на фоне кризиса Анкары и Вашингтона."Естественно, что президент Эрдоган ищет поддержку у европейских партнеров, делает такие жесты, которые должны быть достаточно хорошо оценены в Европе. В условиях такого давления Эрдоган пытается найти поддержку в самых разных местах, в том числе в Евросоюзе. Хотя во вступление Эрдогана в Евросоюз мало кто верит, и население Турции, прежде всего. Тем не менее, он заявлял уже, что теперь есть дополнительная почва для солидарности. Действия президента Трампа приводят к тому, что могут объединиться самые разные силы на почве санкционного давления США, то есть и Европа, и Китай, и Россия, и Иран, и Турция. Появится единый фронт протестующих против диктаторских действий, прежде всего, в сфере торговли и экономики. Для Турции сейчас главное, чтобы сохранилась возможность в условиях американских санкций торговли с Ираном, поскольку 15 % энергоносителей Турции обеспечивает Иран. Чтобы европейцы частично хотя бы поддержали возможность продолжения торгово-экономических связей с Ираном, и полностью не поддержали американские санкции и вынужденно пошли на согласие с ним", — отметил Фитин.