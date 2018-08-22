Манойло о санкциях США: надо менять грубые инструменты на более тонкие

По его словам, санкции — это метод давления и принуждения, а применение грубой силы далеко не всегда дает долгосрочный результат.

"Санкции, конечно, наносят удар российской экономике, но они не ведут к расшатыванию политической системы, не ведут к росту протестных настроений в России, то есть не дают результата, на который очень рассчитывали те, кто вводил санкционную политику против РФ. В этом плане у американского общества наблюдается усталость от своих политиков, которые ввели санкции против России. Многие американцы, как рядовые граждане, так и политики, прислушивающиеся к мнению электората, считают, что раз санкции — неэффективный инструмент, то их надо менять на более тонкий инструментарий, то есть на дипломатию", — сказал эксперт.

Напомним, ранее были опубликованы данные опроса общественного мнения компании Gallup, которые свидетельствуют: американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией. Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

В опросе, который проводился 1-12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус четыре процентных пункта. Опрос был проведен на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций США против Москвы.