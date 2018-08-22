18:40 22 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.62
  • EUR78.20
Поиск
Андрей Манойло
© Sputnik .

Манойло о санкциях США: надо менять грубые инструменты на более тонкие

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

Многие американские граждане считают санкции неэффективным инструментом воздействия, сказал в интервью на радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

По его словам, санкции — это метод давления и принуждения, а применение грубой силы далеко не всегда дает долгосрочный результат.

"Санкции, конечно, наносят удар российской экономике, но они не ведут к расшатыванию политической системы, не ведут к росту протестных настроений в России, то есть не дают результата, на который очень рассчитывали те, кто вводил санкционную политику против РФ. В этом плане у американского общества наблюдается усталость от своих политиков, которые ввели санкции против России. Многие американцы, как рядовые граждане, так и политики, прислушивающиеся к мнению электората, считают, что раз санкции — неэффективный инструмент, то их надо менять на более тонкий инструментарий, то есть на дипломатию", — сказал эксперт.

Напомним, ранее были опубликованы данные опроса общественного мнения компании Gallup, которые свидетельствуют: американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией. Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

В опросе, который проводился 1-12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус четыре процентных пункта. Опрос был проведен на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций США против Москвы.

Теги:
санкции, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Закатанные банки отправляются в котлы с водой
    Одно разоренье

    Очередной латвийский производитель шпрот разорился из-за прекращения экспорта продукции в Россию.

  • Памятник убитым жителям в деревне Вашукенай
    Чтобы помнили

    Литовские антифашисты почтили память русских, убитых "лесными братьями".

  • Крым, архивное фото
    Потянуло на работу

    Гражданина Молдовы задержали на российско-украинской границе: мужчина пытался скрытно попасть в Крым из-за "непреодолимого желания трудоустроиться".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование Дня государственного флага России
День флага: как города России отмечают государственный праздник
В Аргентине сожгли 362 кг кокаина
Белый порошок для крематория: в Аргентине сожгли почти 400 килограммов кокаина
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia