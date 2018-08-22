Хагба: политика США к России носит агрессивный характер

"Многие аналитики говорят, что Россия начинает приспосабливаться к санкционной политике США против России, некоторые отмечают, что они носят даже и полезный характер в некоторых отраслях экономики. Нужно приспосабливаться, потому что политика США носит последние годы в отношении России исключительно агрессивный характер, и нет никаких предпосылок, что что-либо каким-либо образом изменится", — сказал Хагба в интервью радио Sputnik Абхазия.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.