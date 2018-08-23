Павловский: мечты Грузии вернуть Абхазию в ее состав несбыточны

Грузии давно пора вступить в уважительный диалог с Абхазией, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский на международный конференции "10 лет признания: итоги и перспективы", которая открылась в Сухуме в среду 22 августа.

"При всех трудностях, проблемах и даже кризисах Абхазия никогда не ставила под сомнение свой судьбоносный выбор в пользу независимости — стратегическое виденье своей республики как самостоятельного и равноправного участника международных отношений. Вот именно этого незыблемого общественно-политического консенсуса упорно не желает видеть Грузия. Ей бы давно пора вступить в равноправный, уважительный диалог с Абхазией. Прекрасную площадку для этого предоставляют Женевские дискуссии по Закавказью. Но нет, вместо этого продолжаются бесплодные попытки через голову власти обращаться к жителям республики, соблазняя их так называемыми мирными инициативами, где сквозь благообразную оболочку видна все та же скрытая повестка так или иначе лишить Абхазию независимости и заставить ее вернуться в состав Грузии — несбыточные мечтания", — сказал Павловский.

В Сухуме проходит Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы. Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.