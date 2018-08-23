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Алексей Павловский
© Sputnik / Томас Тхайцук

Павловский: мечты Грузии вернуть Абхазию в ее состав несбыточны

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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (13)
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Грузии давно пора вступить в уважительный диалог с Абхазией, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский на международный конференции "10 лет признания: итоги и перспективы", которая открылась в Сухуме в среду 22 августа.

"При всех трудностях, проблемах и даже кризисах Абхазия никогда не ставила под сомнение свой судьбоносный выбор в пользу независимости — стратегическое виденье своей республики как самостоятельного и равноправного участника международных отношений. Вот именно этого незыблемого общественно-политического консенсуса упорно не желает видеть Грузия. Ей бы давно пора вступить в равноправный, уважительный диалог с Абхазией. Прекрасную площадку для этого предоставляют Женевские дискуссии по Закавказью. Но нет, вместо этого продолжаются бесплодные попытки через голову власти обращаться к жителям республики, соблазняя их так называемыми мирными инициативами, где сквозь благообразную оболочку видна все та же скрытая повестка так или иначе лишить Абхазию независимости и заставить ее вернуться в состав Грузии — несбыточные мечтания", — сказал Павловский.

В Сухуме проходит Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы. Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (13)
Теги:
Абхазия


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