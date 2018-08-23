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Анна Калягина в пресс-центре Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Калягина рассказала, что помогло спасти турсезон - 2018 в Абхазии

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О том, как удалось спасти туристический сезон в Абхазии и как противостоять интернет-мошенникам, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Благодаря нашей слаженной деятельности и отзывчивости нашего бизнеса мы смогли противостоять мошенникам. И вместо того, чтобы статьи выходили с заголовками "Мошенники в Абхазии", стали выходить — "Абхазия показала гостеприимство". Мы стали муссировать эту проблему и правильно сделали. Мы не совершили ошибку, что разместили людей бесплатно. Нужно, чтобы поступки шли от сердца и от души, мы ведь Страна души. Многие туристы сомневались, что действительно их встретят и разместят бесплатно. Мы услышали огромное количество хороших отзывов, это очень мощное противодействие тем плохим отзывам", — сказала Калягина в эфире радио Sputnik Абхазия.    

Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах>>

Теги:
Сухум, Абхазия


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