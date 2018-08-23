Калягина рассказала, что помогло спасти турсезон - 2018 в Абхазии

"Благодаря нашей слаженной деятельности и отзывчивости нашего бизнеса мы смогли противостоять мошенникам. И вместо того, чтобы статьи выходили с заголовками "Мошенники в Абхазии", стали выходить — "Абхазия показала гостеприимство". Мы стали муссировать эту проблему и правильно сделали. Мы не совершили ошибку, что разместили людей бесплатно. Нужно, чтобы поступки шли от сердца и от души, мы ведь Страна души. Многие туристы сомневались, что действительно их встретят и разместят бесплатно. Мы услышали огромное количество хороших отзывов, это очень мощное противодействие тем плохим отзывам", — сказала Калягина в эфире радио Sputnik Абхазия.

Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах>>