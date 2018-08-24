Трапш: без политической воли Путина, признания Абхазии могло не быть

"Этот шаг был достаточно болезненный для России, так как были разные точки зрения внутри элиты. Если мы посмотрим на силы времен президента Дмитрия Медведева, то мы увидим на внешне политической арене не всегда на деле однозначные. Россия отказалась от поддержки ливийского режима, более того, однозначно предала своего многолетнего союзника Каддафи. И у многих экспертов есть вполне обоснованные ощущения, что в августе 2008 года исключительно политическая воля Владимира Путина способствовала тому, что Россия начала активно противодействовать Грузии в конфликте в Южной Осетии. Вполне возможно, что и признания не было бы, опять сделали бы вид, что ничего страшного не происходит, как в случае с Ливией. Я думаю, была политическая воля не Медведева, а Путина и сил, которые стояли за ним. Признание стало маркером выхода России из правил игры, которые ей были навязаны в конце 80-х начале 90-х годов, когда каждое более или менее самостоятельное политическое действие осуществлялось с оглядкой на реакцию европейских и американских политических кругов. Здесь очень четко и рельефно получили отражения те положения, которые были высказаны Путиным в его мюнхенской речи 2007 года, направленные на упрочение позиции России в мире и в том числе на Кавказе", — отметил Трапш.