Скорик о кори: одним уколом можно защитить все население

Главный санитарный врач Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала о том, что в связи со вспышкой инфекции кори и случаями смертей в некоторых странах, с сентября начнется дополнительная вакцинация в республике.

"В первую очередь мы охватим детей в школах, те которые должны были получить вторую дозу вакцины от кори в шесть лет. Министерством здравоохранения рекомендовано охватить студентов, врачей, думаю, будут охвачены также военнослужащие срочной службы, можем предложить сделать вакцину сотрудникам МВД, таможенникам, которые стоят на границе.

В Европе прошла большая антипрививочная волна, люди стали отказываться от прививок, но есть заболевания, которые нельзя предотвратить без вакцинопрофилактики. Обязательна вакцинация наших детей, потому что один маленький укольчик, который не выдает никакой аллергической реакции, защищает не только детей, но и все население. Смертельные случаи чаще всего у взрослых людей, которые этой инфекцией заражаются от детей", — сообщила Скорик.