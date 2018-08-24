Гаспарян о деле Вышинского: Украина будет доигрывать историю до конца

"Украина будет доигрывать эту историю до конца. Не надо иллюзий. К сожалению, ни в каком начале сентября наш коллега, мой друг Кирилл Вышинский на свободу не выйдет. Я подозреваю, что это будет еще тянутся года полтора. Будут накручивать один эпизод за другим, пользуясь тем, что все мировое сообщество, профессиональные организации журналистов по этому поводу молчат, как сфинкс в песках. Это что за демократия такая? Дело Вышинского Европа благополучно забыла.

На последнем заседании Кирилла Вышинского даже из стеклянной клетки не выпустили. Да по сравнению с судом над Вышинским, процесс по делу Георгия Димитрова в третьем рейхе — это образец либеральных ценностей демократии, уважения к журналистике как таковой", — сказал Гаспарян.