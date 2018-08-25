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Максим Гвинджия
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Гвинджия: период признания Абхазии - время больших возможностей, которое мы упустили

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Темы:
Абхазия: победить войну (24)
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О периоде признания Абхазии и о своих воспоминаниях 10-летней давности радио Sputnik Абхазия рассказал экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия.

"В то время ко мне еще не пришло это чувство цинизма по отношению ко многим политическим событиям международным и внутренним. Это было время надежд, время больших возможностей, когда мы должны были закладывать многие фундаменты, что, к сожалению, мы упустили, было упущено время. Тогда я проходил дополнительные тренинги, один из них был "Антикризисное развитие и развитие недвижимости в Сингапуре", я приехал в Абхазию воодушевленный, с идеями, которые могли бы помочь нам вывести страну на новый уровень. Тогда я был молод и все-таки был максималистом и романтиком, наверное, я неправильно предложил мои идеи, которые просто никто не услышал. И все же, я думаю, что это было время надежд и романтиков, все верили в шанс и все ожидали светлого будущего", — рассказал Гвинджия в интервью радио Sputnik Абхазия

К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летия со дня Международного признания Абхазии Российской Федерации информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает мнения непосредственных участников событий и экспертов о том, какой путь прошла республика за четверть века своей новейшей истории.

Темы:
Абхазия: победить войну (24)


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