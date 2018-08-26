Чкадуа о фотовыставке "Праздник признания": зритель увидит историю современной Абхазии

"Самая сложная задача — отобрать фотографии. И я и Владимир Попов, мы стали рыться в своих архивах, и думать, кого же показать. Потому что два зала Центрального выставочного зала это небольшая территория. Там может уместиться порядка 100 фотографий, мы бы хотели и больших форматов, но тогда количество сократилось бы, то есть, дилемма объять необъятное нас постоянно преследовала. Ценность фотовыставки в ее истории, это история современной Абхазии. 25 лет у зрителя пройдут перед глазами за пять минут", — сказал Чкадуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Фотовыставка "Праздник признания" продлится до 5 сентября, после экспонаты будут переданы в Абхазский государственный музей.