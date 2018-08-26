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Вячеслав Чирикба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чирикба: с признанием Абхазии Россия получила друга на южных границах

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Темы:
Абхазия: победить войну (28)
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Бывший министр иностранных дел, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik дал оценку тому, что Абхазия и Россия приобрели с признанием независимости республики.

"Россия — великая держава, член Совета Безопасности ООН, страна с огромным потенциалом, счастье, что у нас такой сосед, с которым мы стратегические союзники. Здесь ведь не только наша выгода, это взаимная выгода. Россия получает дружественное государство на своих южных неспокойных границах. Абхазия заслон любым недружественным актам со стороны близлежащих стран. Здесь у нас общие сферы безопасности, зависим друг о друга, у нас взаимный интерес, что является важным фактором крепости долгосрочности  наших отношений", — отметил Чирикба.

Темы:
Абхазия: победить войну (28)


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