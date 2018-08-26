Чирикба: с признанием Абхазии Россия получила друга на южных границах

"Россия — великая держава, член Совета Безопасности ООН, страна с огромным потенциалом, счастье, что у нас такой сосед, с которым мы стратегические союзники. Здесь ведь не только наша выгода, это взаимная выгода. Россия получает дружественное государство на своих южных неспокойных границах. Абхазия заслон любым недружественным актам со стороны близлежащих стран. Здесь у нас общие сферы безопасности, зависим друг о друга, у нас взаимный интерес, что является важным фактором крепости долгосрочности наших отношений", — отметил Чирикба.