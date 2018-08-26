Лидов: фотовыставка Чкадуа и Попова удивила

"В документальной фотографии бывают удачи и праздники. Чкадуа — больше художник, он организует фотографию. Фото делится на документальное и художественное. Вот, чем отличаются эти два человека. Это не значит, что Владимир Попов не умеет делать художественное фото, или Ибрагим Чкадуа не умеет делать документальное. Он работал для серьезных изданий, таких как Франц-пресс. Конечно, меня это выставка удивила, потому что каждый фотограф держит в своем чемодане работу и не выпячивает себя. Я считаю, что фотография должна сама все рассказывать. Фотография должна удивлять. Всегда в какой-то идее должна прослеживаться нить. Для Абхазии это очень хороший уровень, а тем более участие Ибрагима Чкадуа, лауреата "Золотой глаз России", дорогого стоит, потому что имеется в виду не только Россия, но и весь мир. Уровень этой выставки на порядок повышается", — сказал Лидов.

Выставка абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа "Праздник признания" открылась в Сухуме 26 августа. Фотовыставка посвящена десятилетию Международного признания независимости Республики Абхазия. Выставка продлится до 5 сентября, после экспонаты будут переданы в Абхазский государственный музей.