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Наталия Чуйкина
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Чуйкина рассказала, как правильно выстроить отношения "учитель-ученик"

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Как разговоры в семье об учителе влияют на взаимоотношения "учитель-ученик" в интервью радио Sputnik рассказала лектор Института гуманитарных наук Таллинского университета, опытный педагог Наталия Чуйкина.

"Когда мы говорим об отношениях "учитель — ученик", мы часто забываем о том, что есть еще родители. И вот это нарушение субординации или плохое отношение к учителю зачастую идут из семьи. Если мама или папа позволяет себе дома сказать о том, что учитель некомпетентен и ничего не знает, то ребенок приносит это в школу. Или, наоборот, дома очень строго говорится о том, что учитель — это тот человек, который дает знания, и даже если ты с чем-то не согласен, тем не менее, ты не имеешь права срывать уроки, вести себя непотребно", — рассказала Чуйкина в интервью радио Sputnik Эстония.



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