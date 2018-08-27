Чуйкина рассказала, как правильно выстроить отношения "учитель-ученик"

Как разговоры в семье об учителе влияют на взаимоотношения "учитель-ученик" в интервью радио Sputnik рассказала лектор Института гуманитарных наук Таллинского университета, опытный педагог Наталия Чуйкина.
Концерт был посвящен десятилетию международного признания независимости Абхазии.
Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, кроме срочной гуманитарной помощи.
Новый Афон, Гагра, поселок Цандрипш, село Алахадзы и Пицунда попали в пятерку курортов Абхазии, популярных для бюджетного отдыха в сентябре.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента и народ Абхазии с 10-й годовщиной признания независимости республики.
В Управление образования Баку обращаются сотни родителей с просьбой выделить им места в первых классах русского сектора, но мест не хватает.
В Армении водители маршруток жалуются на кабальные условия работы. Замглавы Минтранса отправился в Армавир, чтобы ознакомиться с ситуацией.
Лингвисты рассказали, сколько правил правописания будет в новом казахстанском алфавите на основе латинской графики.
О трех причинах того, зачем жителям республики нужен русский язык, рассказал председатель Ассамблеи народа Кыргызстана.
Кадры спасательной операции МЧС Беларуси попали в клип российской рок-группы ДДТ "Любовь не пропала".
По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.
Население Литвы за годы независимости сократилось на треть. И люди продолжают уезжать. В Прибалтике уверены, что Россия коварно воспользуется этим.
Республика Молдова отмечает сегодня годовщину своей независимости. Sputnik вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке.
В Истринском районе Подмосковья ротвейлер напал на 11-летнюю девочку, на помощь ребенку бросились строители-мигранты из Таджикистана.
Спиртное и сигареты в Узбекистане запретили продавать на расстоянии 200 метров от школ, спортивных секций и религиозных учреждений.
Экс-президент Эстонии предложил дать штаб-квартире НАТО имя Джона Маккейна, чтобы выразить уважение к "защитникам свободы".
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента и народ Абхазии с 10-й годовщиной признания независимости республики.
В Управление образования Баку обращаются сотни родителей с просьбой выделить им места в первых классах русского сектора, но мест не хватает.
В Армении водители маршруток жалуются на кабальные условия работы. Замглавы Минтранса отправился в Армавир, чтобы ознакомиться с ситуацией.