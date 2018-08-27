Педиатр Чеснов рассказал, как питание может помочь ребенку осилить нагрузки в школе

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Чем и как нужно кормить ребенка с началом учебного года в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал педиатр Дмитрий Чеснов.