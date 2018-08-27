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Дмитрий Чеснов
© Sputnik Виктор Толочко

Педиатр Чеснов рассказал, как питание может помочь ребенку осилить нагрузки в школе

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Чем и как нужно кормить ребенка с началом учебного года в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал педиатр Дмитрий Чеснов.

"Школа — это нагрузки и волнения, в которых ребенка важно поддержать режимом питания. Он должен включать в себя полноценную сбалансированную пищу. Нельзя забывать, что ребенку для его развития, роста и работы центральной нервной системы необходимы аминокислоты, это составная часть животных белков, поэтому кормите детей мясом", — сказал Чеснов в эфире радио Sputnik Беларусь.

В дополнение к белкам ребенок должен получать достаточное количество углеводов. Причем углеводы должны быть как быстрые — это легкая и быстрая энергия, так и более медленно всасывающиеся. Поэтому в питании должны быть крупы, картофель, иногда макаронные изделия, отметил специалист.



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