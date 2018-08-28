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Дмитрий Солонников
© Фото: Дмитрий Солонников

Солонников о санкциях США против России: логично, что Германия призывает Европу бороться

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Позиция Германии по защите европейских компаний от американских санкций в рамках торговли и взаимодействия с РФ выглядит логично и последовательно, заявил радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Германия в последнее время говорит о целом ряде экономических ходов, которые выводят Европу из-под диктата США. Мало того, что Германия достаточно жестко отреагировала на введение санкций против Ирана, и ЕС принял блокирующий пакет, из Германии уже звучат голоса о том, что необходимо создавать в Европе альтернативу американской SWIFT, Всемирному банку и МВФ, то есть уходить от диктата доллара, диктата США в мировых финансах", — отметил Солонников.

Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

27 августа вступил в силу первый пакет санкций Вашингтона против России. Основанием для введения новых ограничений стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери. Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Теги:
доллары, санкции, Германия, США, Россия


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