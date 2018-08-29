Мигранян: непонятно наличие границы, когда Россия защищает внешний контур Абхазии

"Когда я проезжал российско-абхазскую границу, был крайне удивлен. Я пятнадцать лет не был в республике. Но тогда думал, это непризнанная страна, она в войне с Грузией, может быть люстрация каких-то людей, но что сейчас граница будет почти в таком же состоянии, как пятнадцать лет назад, для меня это был нонсенс, абсолютный идиотизм и маразм. Если Россия защищает внешний контур Абхазии, зачем нужна внутренняя граница, необъяснимо. Я был бы счастлив прилететь не в Сочи, а потом два с лишним часа на машине добираться до Сухума, а прилететь сразу в Сухум и улететь, как это было в советское время. Я очень рассчитываю, что это будет реализовано", — сказал Мигранян.