Щедров о проекте SputnikPro в Абхазии: будет способствовать развитию медиаотрасли

Руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" и один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров на преcс-конференции в Sputnik отметил, что у медиа-менеджеров и ведущих специалистов, которые будут работать по проекту SputnikPro, нет цели приезжать в Абхазию и объяснять, как жить.

"Меньше всего мы хотим приезжать в Абхазию в роли неких заезжих знаменитостей, которые будут объяснять людям, как жить. У каждого из тех, кто приедет к вам, за спиной огромный журналистский опыт. Но нет двух одинаковых стран, одинаковых медийных площадок, и поэтому очень важно, чтобы то, что мы вам рассказываем, было для вас актуально, чтобы вы смогли использовать сразу после занятий, превратить занятие в рамках проекта SputnikPro в диалог, а не в лекционные занятия. Если это получится, значит, мы поработаем не напрасно, и вы получите свою пользу. Это будет способствовать развитию медиаотрасли в Абхазии, что мы и пытаемся делать", — сказал Щедров.