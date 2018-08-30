Шалыгина о спикерах SputnikPro в Абхазии: даже школьники поняли бы их мысли

"Спасибо Sputnik, что представилась такая возможность поговорить именно с такими людьми, у которых есть большой опыт. Очень большое впечатление произвел Олег Щедров и подтвердил свою теорию. Человек с большим опытом общался совершенно просто. Мне кажется, если бы в аудитории сидели школьники младших классов, они также поняли бы его мысль, несмотря на то, что он касался очень серьезных тем. Мне и дальше будет интересно почитать его статьи. Я поняла, что в информации должна быть простота в донесении. Не должно быть очень много умных фраз, терминов, которые не понимает человек, это создает видимость серьезной организации, но при этом человеку не доступна информация, он пробегает глазами новость и ничего не понимает", — сказала Шалыгина в интервью радио Sputnik Абхазия.

30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступили руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева рассказала о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.

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