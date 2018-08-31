Бабаева: SputnikPro говорит о проблемах, от которых у нас самих взрывается голова

"Было очень интересно наблюдать, потому что пришли редакторы ведущих абхазских СМИ — и газет, и теле-, и сайтов. Вначале очень настороженно восприняли нас – "приехали крутые из Москвы, нас будут поучать!", но ничего подобного, был прекрасный именно разговор, который продлился два часа. И мы действительно слушали, обсуждали. Тут нужно понимать, что есть местные реалии, есть какой-то опыт, который проносится сквозь Москву. Он может быть применим, может быть нет, но мы с удовольствием поделимся теми знаниями, теми проблемами, вопросами, от которых у нас самих взрывается голова", — сказала Бабаева в эфире радио Sputnik Абхазия.

30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступил руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева рассказала о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.

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