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Светлана Бабаева
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бабаева: SputnikPro говорит о проблемах, от которых у нас самих взрывается голова

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Темы:
SputnikPro в Абхазии (9)
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О том, как прошла встреча спикеров образовательного проекта SputnikPro с абхазскими коллегами, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева.

"Было очень интересно наблюдать, потому что пришли редакторы ведущих абхазских СМИ — и газет, и теле-, и сайтов. Вначале очень настороженно восприняли нас – "приехали крутые из Москвы, нас будут поучать!", но ничего подобного, был прекрасный именно разговор, который продлился два часа. И мы действительно слушали, обсуждали. Тут нужно понимать, что есть местные реалии, есть какой-то опыт, который проносится сквозь Москву. Он может быть применим, может быть нет, но мы с удовольствием поделимся теми знаниями, теми проблемами, вопросами, от которых у нас самих взрывается голова", — сказала Бабаева в эфире радио Sputnik Абхазия.

30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступил руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева рассказала о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиа-менеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

Темы:
SputnikPro в Абхазии (9)
Теги:
СМИ, информация, Абхазия, Россия


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