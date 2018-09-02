Багателия рассказал, как можно бесплатно отдохнуть в Пицунде

"Объединение пансионатов "Курорт Пицунда" в этом году впервые проводит конкурс "Лучший семейный отдых". Конкурс стартовал 27 июля, и будет проходить до 30 ноября. Любой гость, посетивший курорт Пицунда может сделать фотографию на курорте и выложить ее в сеть инстаграмм. На официальной странице надо будет заполнить контактную информацию. После этого система присылает автоматический номер. В конце конкурса будут разыграны 3 призовых места. Будет предложен семейный отдых на 10 дней в летний период троим победителям. В Абхазии впервые реализуется такой масштабный конкурс, мы хотим поощрить наших гостей. Конкурс будет максимально прозрачен. В онлайн режиме будут разыграны номерки, затем будет открываться электронная система, в которой будет информация о людях, принимавших участие в конкурсе. Это своеобразная лотерея. Любой желающий может выиграть путевку в 2019 году", — сообщил Багателия.