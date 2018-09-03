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Сократ Джинджолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджолия: сентябрьское соглашение в Москве 1992 года невозможно было не подписать

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3 сентября 1992 года подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта в Абхазии. Член Общественной палаты, политолог, аналитик Сократ Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему невозможно было не подписать невыгодный документ.

"Нельзя сказать о том, что это были какие-то подготовленные переговоры, у Абхазии не было возможности ознакомиться и внести какие-либо свои предложения. Поэтому Владислав Ардзинба оказался перед фактом. Фактически они в ультимативной форме предлагали подписать документ, который не устраивал нас. Ситуация была не самая приятная. Владислав Ардзынба пытался сделать так, чтобы документ соответствовал нашим интересам. Но задача тех, кто организовал эту встречу, была другой. Им нужно было осудить добровольцев, которые приехали на помощь к нам, и заставить Абхазию согласиться со всеми предложениями Грузии. Поддержка руководителей Северо-Кавказских республик, которые убеждали его подписать этот документ, но обещали оказать помощь, конечно, сыграло свою роль. Другого выхода не подписать документ не было", — сказал Джинджолия.



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