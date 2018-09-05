13:44 05 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.27
  • EUR79.02
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Трех высоких женщинах": после просмотра не мог заснуть

Радио
Получить короткую ссылку
11910

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал о знаменитом спектакле Сергея Голомазова, который будет показан в Сухуме.

"В нашем театре в рамках проекта "Шедевры московской сцены", который уже известен нашему зрителю, состоится показ знаменитого спектакля Сергея Голомазова "Три высокие женщины". Этот спектакль, премьера которого состоялась в 2004 году, стал огромным событием в театральной жизни Москвы. Я очень хорошо помню, как вся Москва о нем говорила, и Сергей Голомазов, который тогда уже поставил достаточно много спектаклей, после этого стал знаменитым.

Этот спектакль — бенефис выдающихся актрис. "Три высокие женщины" также без преувеличения можно отнести к шедеврам театрального искусства. Он настолько эмоционально сильный и содержит в себе такой заряд энергетический, эмоциональный, душевный, что он не может не подействовать на зрителя. Помню, я его смотрел в 2005 году, тогда он шел на сцене театра имени Маяковского, я не мог заснуть ночью после просмотра, он у меня крутился в голове", — сообщил Хинтба. 

Спектакль "Три высокие женщины" покажут 10 и 11 сентября в 19 часов на сцене Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В знаменитом спектакле Сергея Голомазова по пьесе Эдварда Олби играют народная артистка России Евгения Симонова, заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева и Зоя Кайдановская.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Пятерка по географии

    Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.

  • Литовский политик Габриэлюс Ландсбергис
    Не надо так

    Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.

  • Медикаменты
    Лечит или калечит?

    Врач рассказала корреспонденту Sputnik о том, благодаря чему в Молдове процветает так называемая фармацевтическая мафия.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лишающие дара речи: самые яркие девушки Венецианского кинофестиваля
Крымский мост: рекорд трафика
Крымский мост побил рекорд трафика
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Как влияет бытовая техника на человека

Соцсети

Sputnikabkhazia