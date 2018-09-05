Хинтба о "Трех высоких женщинах": после просмотра не мог заснуть

"В нашем театре в рамках проекта "Шедевры московской сцены", который уже известен нашему зрителю, состоится показ знаменитого спектакля Сергея Голомазова "Три высокие женщины". Этот спектакль, премьера которого состоялась в 2004 году, стал огромным событием в театральной жизни Москвы. Я очень хорошо помню, как вся Москва о нем говорила, и Сергей Голомазов, который тогда уже поставил достаточно много спектаклей, после этого стал знаменитым.

Этот спектакль — бенефис выдающихся актрис. "Три высокие женщины" также без преувеличения можно отнести к шедеврам театрального искусства. Он настолько эмоционально сильный и содержит в себе такой заряд энергетический, эмоциональный, душевный, что он не может не подействовать на зрителя. Помню, я его смотрел в 2005 году, тогда он шел на сцене театра имени Маяковского, я не мог заснуть ночью после просмотра, он у меня крутился в голове", — сообщил Хинтба.

Спектакль "Три высокие женщины" покажут 10 и 11 сентября в 19 часов на сцене Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В знаменитом спектакле Сергея Голомазова по пьесе Эдварда Олби играют народная артистка России Евгения Симонова, заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева и Зоя Кайдановская.