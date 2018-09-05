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Камма Гопия
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Гопия: делаю добро, чтобы не происходило ничего плохого - это проверено

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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (34)
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Директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия в эфире радио Sputnik отметила, что у каждого своя мотивация делать людям добро. 5 сентября отмечают Международный день благотворительности.

"Я не могу просто в сторонке стоять, говорить, как жалко, что людям плохо, и ничего не делать. Эта работа дает мне возможность познать саму себя. Иногда открываю в себе качества, которые не совсем хорошие. Моя работа помогает подавить плохие качества, воспитывает меня. Кто-то занимается добрыми делами, потому что ждет, что в ответ придет что-то хорошее, а кто-то помогает людям, потому что знает, Бог пошлет хорошее в жизни. А я занимаюсь хорошими делами, чтобы плохое что-то не произошло. В это я верю. Может быть, если я делаю хорошее, у меня не будет доброго отклика, но если я сделала что-то плохое, оно обязательно ко мне вернется. И это проверено", — сказала Гопия.

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (34)


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