Гопия: делаю добро, чтобы не происходило ничего плохого - это проверено

"Я не могу просто в сторонке стоять, говорить, как жалко, что людям плохо, и ничего не делать. Эта работа дает мне возможность познать саму себя. Иногда открываю в себе качества, которые не совсем хорошие. Моя работа помогает подавить плохие качества, воспитывает меня. Кто-то занимается добрыми делами, потому что ждет, что в ответ придет что-то хорошее, а кто-то помогает людям, потому что знает, Бог пошлет хорошее в жизни. А я занимаюсь хорошими делами, чтобы плохое что-то не произошло. В это я верю. Может быть, если я делаю хорошее, у меня не будет доброго отклика, но если я сделала что-то плохое, оно обязательно ко мне вернется. И это проверено", — сказала Гопия.