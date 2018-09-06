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Григорий Трофимчук
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Трофимчук: США не могут смириться с достижениями Россия в Сирии

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Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik дал оценку нынешнему положению дел в Сирии.

7 сентября в Тегеране запланирована третья по счету встреча лидеров России, Ирана и Турции, в ходе которой будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования, включая вопрос возвращения беженцев. Одной из центральных тем переговоров станет ситуация в подконтрольном джихадистам Идлибе и планы сирийского руководства по его освобождению. Без внимания не останется и подготовка Западом провокации с химическим оружием в Идлибе, которая может быть использована США для нанесения нового удара по Сирии

"Запланирован саммит трех государств: России, Турции, Ирана. В преддверии этого саммита кто-то пытается нагнетать обстановку, тем более что террористические очаги полностью не зачищены на территории провинции Идлиб.  Вопросы последовательно решаются. Ситуация на 100 процентов не урегулирована, и поэтому просачиваются те, кого не устраивает, что ситуация выравнивается. В частности, США, у них свой план работы внутри Сирии. Видимо, по этой причине в твиттере прозвучал окрик президента Трампа. Угроз, предупреждений официальных в сторону России не было, поэтому пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков на весь мир объявил, что происходит зачистка, урегулирование ситуации уже военным путем на территории Сирии. У Турции тоже свой план, он во многом совпадает с позицией России. Россия вместе с Сирией продолжает урегулирование ситуации в провинции Идлиб. США, видимо, не могут принять тот факт, что Россия добилась в значительной степени своего, поэтому пытаются противодействовать", — сообщил Трофимчук.

В среду Трамп пообещал, что весь мир и США "очень рассердятся", если в провинции Идлиб начнется кровопролитие.

"У "Джабхат ан-Нусры" и прочих "умеренных" после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?" — прокомментировала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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