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Мария Захарова
© Sputnik . Михаил Воскресенский

Захарова: Вышинскому отказывают в медицинской помощи

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Мы требуем немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается", — сказала она на брифинге в Москве.

"Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — подчеркнула Захарова.

Теги:
госизмена, здоровье, арест, Вышинский, Мария Захарова, Россия, Украина


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