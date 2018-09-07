Захарова: Вышинскому отказывают в медицинской помощи

Мы требуем немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается", — сказала она на брифинге в Москве.

"Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — подчеркнула Захарова.