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Политолог Юрий Светов
© Фото : из архива Юрия Светова

Светов о поддержке Меркель действий России в Сирии: итог встречи Путина

Радио
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Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что канцлер Германии впервые поддержала Россию в Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку миссии российских и сирийских вооруженных сил в Сирии, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.

"Все думают, что это какой-то итог, вытекающий из встречи Путина и Меркель. Они говорили о вкладе Европы в восстановлении Сирии. Я тогда был в Германии, немцы проявляли большой интерес к этой стороне переговоров, полагая, что именно восстановление Сирии позволит прекратить бесконтрольный приток мигрантов. Видимо, переговоры продолжались и на уровне экспертов. Сюда можно добавить заявление французских властей о том, что Асад победил в Сирии, как они заявляют, он не объединил страну, а все-таки победил. Если возьмутся восстановлением, может и удастся объединить страну. Здесь важно поведение США, все-таки мешать они не будут тому, чтобы Европа  занималась восстановлением Сирии или будут в это дело вмешиваться. Конечно, важна реакция на события, происходящие в Идлибе. Будет ли продолжаться угроза военной атаки со стороны американцев, Англии, Франции или же удастся погасить яростное желание поиграть мускулами", — сказал Светов.



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