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Беслан Камкия
© Фото: Facebook/Беслан Камкия

Камкия: Китай показатель для мира, как можно адаптироваться

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Заведующий кафедры теории права Сочинского института РУДН, политолог Беслан Камкия высказал мнение в эфире радио Sputnik по опросу "Китай для России партнер или конкурент?".

"Я считаю, Китай и партнер, и конкурент для России. И в обоих статусах это положительно для России. Как конкурент, он подтягивает нашу конкурентоспособность, как партнер, находим взаимовыгодное сотрудничество. У Китая можно многому учиться, он является для всего мира показателем как можно адаптироваться. Возможность приспосабливаться к технологиям, к заимствованию, к адаптации нового у себя в стране, нужно многому уделять внимание и, возможно, этот опыт надо иметь. Всегда надо измерять свой потенциал и совершенствовать. Тогда мы можем быть партнерами. Мир становится все теснее, и его взаимодействие не остановить. А стереотипы не должны мешать ни партнерским отношениям, ни конкурентным позициям", — отметил Камкия.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают  политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для международного информационного агентства и радио Sputnik. 

 



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