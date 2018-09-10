Камкия: Китай показатель для мира, как можно адаптироваться

"Я считаю, Китай и партнер, и конкурент для России. И в обоих статусах это положительно для России. Как конкурент, он подтягивает нашу конкурентоспособность, как партнер, находим взаимовыгодное сотрудничество. У Китая можно многому учиться, он является для всего мира показателем как можно адаптироваться. Возможность приспосабливаться к технологиям, к заимствованию, к адаптации нового у себя в стране, нужно многому уделять внимание и, возможно, этот опыт надо иметь. Всегда надо измерять свой потенциал и совершенствовать. Тогда мы можем быть партнерами. Мир становится все теснее, и его взаимодействие не остановить. А стереотипы не должны мешать ни партнерским отношениям, ни конкурентным позициям", — отметил Камкия.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для международного информационного агентства и радио Sputnik.