Барциц о Геннадии Гагулия: его энергии могли позавидовать молодые

"Первые слова, которые приходят на ум, это слова о тяжелой утрате. Абхазия и ее народ понесли большую утрату в связи с трагическим уходом из жизни премьер-министра Геннадия Гагулия. Оборвалась жизнь человека, который практически всю свою жизнь и деятельность посвятил развитию Абхазии, тому, чтобы страна выглядела достойно в глазах международного сообщества. Геннадий Леонидович был не самым молодым руководителем в нашем правительстве сейчас, однако его энергии, мобильности, динамичности его действий, поступков могли, конечно, позавидовать и молодые люди", — сказал Барциц.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии 8 сентября около 23 часов близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.