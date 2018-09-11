Коротченко о вхождении Грузии и Украины в НАТО: есть одно тревожное "но"

Грузия, Молдова и Украина не могут сейчас быть приняты в НАТО, но поддержка Североатлантическим альянсом их устремлений — достаточно тревожный фактор, заявил в эфире радио Sputnik известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, и по другим направлениям отношения уходят в такую красную зону опасности — вектор военного противостояния показывает на обострение военно-политической конфронтации.

Коротченко прокомментировал инициативы НАТО, направленные на вовлечение в свои структуры стран постсоветского пространства.

"Все это подчинено единой цели: закрепление на постсоветском пространстве, создание там плацдармов НАТО для давления на Российскую Федерацию", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Говоря о конфронтации между Москвой и Вашингтоном в военной сфере, Коротченко не прогнозирует тут ничего позитивного.

"Связано это с тем, что США вооружают Украину, используя ее как такой антироссийский таран. Мы также видим подготовку США к провокации в Сирии с химическим оружием, чтобы дать повод нанести очередной удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской правительственной армии, по сирийским военным объектам", — отметил главред "Национальной обороны".

Напомним, о нарастании конфронтации в российско-американских отношениях ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этому, по его словам, способствует продвижение к российским границам инфраструктуры блока НАТО.

19 июля, выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Владимир Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО. По словам президента России, тем, кто стремится сделать это, "следует подумать о последствиях такой безответственной политики".

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов.

На оказание военной помощи Украине оборонный бюджет США предусматривает 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов).

В отношении Грузии планируется продолжить поставки "летальных оборонительных вооружений" и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается "изучить возможность увеличения числа учений" с Грузией и Украиной в Черном море с участием стран НАТО.

Ранее секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба заявил, что вступление Грузии в НАТО возможно с определенными оговорками, например, как признание Грузией независимости Абхазии и Южной Осетии.

