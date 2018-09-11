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Андрей Фурсов
CC BY 3.0 / / DenTVinform / Андрей Фурсов

Фурсов о терактах "9/11" в США: много странных обстоятельств

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О странных совпадениях, которые предшествовали террористическим атакам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал известный российский историк, гендиректор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Обвинения в терроризме, которые коллективный Запад систематически предъявляет России, обусловлены стилем и почерком самого Запада, методами его "рыцарей плаща и кинжала", а они, как известно, для достижения своих целей не останавливаются ни перед чем. Приближается 11 сентября — день, когда поминают жертв теракта в Нью-Йорке, когда под обломками башен-близнецов погибло огромное количество ни в чем не повинных людей. Официальные трактовки американских комиссий известны всем, давно названы заказчики и исполнители теракта, но существуют и иные экспертные точки зрения, которые учитывают странные обстоятельства того, что происходило в Нью-Йорке накануне.

Интересную версию тех событий предлагает известный российский историк, генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

"В официальной версии много странностей. Например, в течение нескольких минут после захвата самолетов не было связи между Федеральным агентством гражданской авиации и командованием обороны космического пространства Северной Америки. По иронии, 11 сентября проводились военные учения, в которых планировалась имитация захвата самолетов", — рассказывает эксперт.

О других странных совпадениях, связанных с терактом 11 сентября, вы услышите в аудиозаписи комментария генерального директора ИССА, историка Андрея Фурсова на радио Sputnik Беларусь.




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