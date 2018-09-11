22:34 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о признании Россией Абхазии: 10 сложных и динамичных лет

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0

Об итогах торгово-экономического развития Абхазии за 10 лет, прошедших со дня признания независимости республики Российской Федерацией, в эфире радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Считаю, что это был очень сложный, интересный и динамичный период. Не покривлю душой, если скажу, что мы ожидали от него большего. Есть упущенные возможности. Всегда стоит говорить правду. Думаю, что есть некоторые проблемы с компетенциями, с правильно подобранными, экспертно обоснованными, выверенными решениями. Конечно, мы вправе были ожидать каких-то более серьезных результатов, однако многое удалось сделать. Этот период прежде всего характеризуется поиском правильных решений. Основная часть работы, конечно, впереди", — отметил Олег Барциц. 

В год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия со дня международного признания Абхазии Российской Федерацией информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает познакомиться с мнениями непосредственных участников событий и экспертов о том, какой путь прошла республика за четверть века своей новейшей истории, увидеть уникальные мультимедийные материалы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Прием документов на обучение в ВУЗы
    Кто как учился

    Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Геннадий Гагулия
В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия
В России стартовали масштабные учения Восток - 2018
На суше, в воде и воздухе: самые масштабные учения ВС России за последние сорок лет
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia