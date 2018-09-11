Барциц о признании Россией Абхазии: 10 сложных и динамичных лет

Об итогах торгово-экономического развития Абхазии за 10 лет, прошедших со дня признания независимости республики Российской Федерацией, в эфире радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Считаю, что это был очень сложный, интересный и динамичный период. Не покривлю душой, если скажу, что мы ожидали от него большего. Есть упущенные возможности. Всегда стоит говорить правду. Думаю, что есть некоторые проблемы с компетенциями, с правильно подобранными, экспертно обоснованными, выверенными решениями. Конечно, мы вправе были ожидать каких-то более серьезных результатов, однако многое удалось сделать. Этот период прежде всего характеризуется поиском правильных решений. Основная часть работы, конечно, впереди", — отметил Олег Барциц.

В год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия со дня международного признания Абхазии Российской Федерацией информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает познакомиться с мнениями непосредственных участников событий и экспертов о том, какой путь прошла республика за четверть века своей новейшей истории, увидеть уникальные мультимедийные материалы.



