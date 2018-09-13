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Константин Соколов
© Фото : из личного архива Константина Соколова

Соколов: идет мощная провокационная кампания Запада в отношении России

Радио
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Ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты "Вашингтон пост" Боб Вудворд в своей новой книге "Страх. Трамп в Белом доме" утверждает, что Москва предупредила Вашингтон о готовности к применению тактического ядерного оружия против НАТО в случае использования альянсом военной силы против России в Прибалтике.

В интервью Sputnik Латвия эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов отметил, что России незачем предупреждать США о готовности применения оружия, поскольку российские стратегические войска постоянно находятся в состоянии боевой готовности.

"Это очередная журналистская "утка". Никаких особых предупреждений здесь в принципе не требуется. Что значит в частном порядке? Между государствами есть официальные отношения… Я думаю, что эта информация очень хорошо коррелируется с делом Скрипалей, с делом "Белых касок" и так далее. Идет мощная провокационная кампания со стороны Запада и ничего более", — сказал Соколов в эфире радио Sputnik Латвия.



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