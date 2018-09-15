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Алла Беляева
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Беляева рассказала, как избавиться от "рыжика" в квартире

Радио
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Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева в интервью Sputnik Абхазия рассказала, какие работы проводятся по уничтожению тараканов.

"Уничтожением тараканов занимается отдел профилактической дезинфекции. Это происходит на платной основе, так как это хозрасчетное подразделение. По заявкам жителей эта служба занимается дезинсекцией против тараканов, заявки поступают регулярно, жильцы обращаются, после чего им оказывается помощь. Плановые работы по уничтожению тараканов санэпидстанция производит в местах общественного питания и на предприятиях торговли. Бороться с тараканами в доме достаточно просто, так как в свободной торговле есть масса средств по уничтожению этих насекомых. Это гели, ловушки, различные мелки, также подойдет обычный дихлофос", — рассказала Беляева в интервью Sputnik Абхазия. 



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