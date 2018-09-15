Голубовский: Евросоюз и Китай могут убрать доллар из мировой резервной валюты

"Влиятельными силами, которые могут убрать доллар мировой резервной валютой, являются Евросоюз и Китай. Если они скоординируют свою политику в этом направлении, а желание есть, судя по заявлениям европейских чиновников. Поскольку у европейцев слова соответствуют делам, то начав двигаться в этом направлении, они будут решать эту задачу, действительно переводить свою внешнюю торговлю на евро. Будет взят курс переводов расчетов на евро и это радикально изменит весь рынок сырья. Что касается китайского юаня, то его давно продвигают в качестве валюты международных расчетов весьма последовательно и достаточно успешно. В будущем курс доллара будет падать. В качестве примера приведу британский фунт. До Второй мировой войны эта была резервная валюта номер один, а после войны номер два, но из-за долгового кризиса Великобритании достаточно быстро утратил статус резервной валюты. Трамп своей политикой идет к этому, думаю, он своего добьется",- сказал Голубовский.