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Нодар Чанба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чанба о гастролях Адыгского театра в Абхазии: начало новых творческих взаимоотношений

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О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал гендиректор Абхазского драматического театра Нодар Чанба.

"Мы обязательно должны общаться. Это совершенно другой театр, и нашим актерам будет полезно посмотреть спектакли, и зрители будут иметь возможность увидеть другой театр. В репертуаре Адыгского театра ни один спектакль не повторяется. Каждый театр, каждый режиссер имеет свой образ, свой стиль. Это только обогащает народ. Я думаю, что мы откроем большой путь творческих взаимоотношений", — сказал Чанба в интервью Sputnik Абхазия.

Адыгейские актеры покажут абхазскому зрителю спектакли "Кабала святош", "Слуга двух господ", театрализованная литературно-музыкальную композиция "Заклинаю, помните!", сказка для детей "Только вперед!" и проект "Кавказский меловой круг" по Бертольду Брехту.

Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября.

Теги:
Абхазский драматический театр, Абхазия


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