Квициния о выставке собак охотничьих пород в Абхазии: радует, что приобщилась молодежь

О выставке собак в Абхазии, и наиболее распространённых охотничьих пород в стране в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.

"Выставка ежегодно проходит в сентябре. Участвуют охотники с родословными собаками, другие к выставке не допускаются. В сезон хозяева собак готовят своих питомцев, учат правильному поиску и т.д. В Абхазии хорошее поголовье охотничьих собак, и молодежь приобщилась. Проявляется большой интерес к выставкам и к разведению охотничьих собак. Это очень нас радует. В Абхазии разводят таких собак как, пойнтер, курцхаар, дратхаар, шотландский и ирландский сеттер", — рассказал Квициния в интервью Sputnik Абхазия.