18:53 15 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Хаджарат Квициния
© Sputnik Зафас Гамгия

Квициния о выставке собак охотничьих пород в Абхазии: радует, что приобщилась молодежь

Радио
Получить короткую ссылку
1010

О выставке собак в Абхазии, и наиболее распространённых охотничьих пород в стране в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.

"Выставка ежегодно проходит в сентябре. Участвуют охотники с родословными собаками, другие к выставке не допускаются. В сезон хозяева собак готовят своих питомцев, учат правильному поиску и т.д. В Абхазии хорошее поголовье охотничьих собак, и молодежь приобщилась. Проявляется большой интерес к выставкам и к разведению охотничьих собак. Это очень нас радует. В Абхазии разводят таких собак как, пойнтер, курцхаар, дратхаар, шотландский и ирландский  сеттер", — рассказал Квициния в интервью Sputnik Абхазия. 

Теги:
охота, собаки, выставка, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Конкурс собак
Красивые и умные: выставка легавых в Сухуме
Естественный отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
"Естественный" отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia