Барчан о фестивале "Апсны" в Москве: посетитель окунется в национальный колорит абхазов

"Такого рода фестиваль в Москве проводится впервые. Таким образом, мы закладываем новую традицию. Этот фестиваль будет приурочен к одной из очень важных дат для Абхазии, ко Дню Победы и Независимости Абхазии. Фестиваль будет разделен условно на две части. Одна часть — аутентичная, вторая – современная. В первой части мы хотим представить весь спектр абхазского культурно-исторического слоя. Мы представим атрибутику, сувениры, работы наших абхазских мастеров. Для детей будет организована особая зона с национальным акцентом. Хотим показать им, как изготавливались национальные абхазские игрушки. Дети из разных городов и стран смогут сами, своими руками попробовать сделать их. Ярким моментом станет свадебная церемония, в которой красочно будет продемонстрировано, как происходит этот обряд. Таким образом, посетитель будет завлечен в национальный колорит", — рассказала Барчан в интервью радио Sputnik Абхазия.