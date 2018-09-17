Рожин об обвинениях Украины в адрес Минобороны России: понятная позиция

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения Украины во лжи, из-за доказательств Минобороны России. В Киеве назвали "фейком" выводы Минобороны России о том, что сбившая Boeing ракета была украинского происхождения.

"Это вполне понятная защитная позиция, предоставленная фактура носит документальный характер, то есть она проверяется, надо провести экспертизу, там не просто слова, а именно факты. Украина не предоставляет каких-то данных, куда ракета поставлялась, перемещалась ли она из зенитно-ракетного полка в другие части. Документы у них, наверняка, есть, но поскольку они не предоставляют. Сейчас у них операция информационного прикрытия, обвинения Минобороны России, что все это фейк, либо попытка подчистить следы, соорудить какое-то достойное объяснение, что показанные обломки ракеты имеют украинское происхождение", — сказал Рожин.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.