Ломия о начале Сухумской операции: быстро, четко и неожиданно для грузин

16 сентября 1993 года началась военная операция Абхазской армии по освобождению Сухума от войск грузинского Госсовета. По замыслу командования Гумистинским фронтом, Сухумский батальон, подразделения третьей мотострелковой бригады и разведывательная рота первой бригады на нижнем эшерском автомобильном мосту должны были нанести отвлекающий удар и оттянуть на себя прибрежную и основную группировку войск противника. А главный удар для освобождения Сухума намечался со стороны гор. И как это было уже проделано в июле, бойцы Восточного фронта должны были освободить участок центральной автотрассы, чтобы блокировать оказание помощи грузинской группировке в Сухуме. 17 сентября был освобождены Учхоз, гора Бирцха, населенные пункты Лекухона и Верхний Кяласур.

О том, как удалось воплотить в жизнь замысел командования Абхазской армии, вспоминает участник Сухумского батальона Алексей Ломия.

"Пришла депеша о том, какая задача стоит именно у нашего Сухумского батальона. Нашей задачей было перейти мост, закрепиться на плацдарме и три-четыре дня удерживать его, создавая имитацию того, что здесь пройдет главное наступление и главный удар будет здесь. Мы должны были стягивать на себя силы неприятеля, чтобы обеспечить комфортное наступление тех, кто идет сверху. Мы все понимали, что это очень сложная и трудновыполнимая задача. Первыми перебежали около 120 человек – это чисто Сухумский батальон. Но мы твердо поставили перед командованием условие, что задачу нам дали, но как и когда именно мы будем переходить мост, мы никому не скажем. Была определенная доля недоверия и страха. Мало ли, какая-то утечка информации могла быть. Поэтому мы сами собрались вечером и придумали очень хитроумный план", — рассказал ветеран.

Ломия вспоминает, что на сухумской стороне моста находился блокпост, который состоял из двух русских миротворцев, двух грузинских и двух абхазских, которые с определенной периодичностью заступали в наряд.

"Двоих ребят, которые стояли на блокпосту с абхазской стороны, мы подменили. Это были два брата Руслан и Беслан Гонджуа. Приблизительно в 12 часов 40 минут они разоружили пост, уложили всех на землю, грузин связали, русских отпустили. В это время мы уже выскочили из кустов, сконцентрировались все в районе свадебного зала спортбазы "Эшера". И в час Х мы рванули и побежали. Никакой информации о том, насколько успешно у братьев Гонджуа получилось все, у нас не было. Но это было неважно. Мы знали, что задачу надо выполнять, и мы побежали. Страшно было, иногда я слышу браваду, но страшно бывает всем, все хотят жить. Мы перебегали минуты две, но я до сих пор вспоминаю этот промежуток времени как долгое и огромное расстояние. Я оказался на самом шоссе. Там змейкой лежали бетонные плиты, чтобы машина не могла сразу проехать. Вдоль этих бетонных плит мы улеглись. Поступила команда лежать тихо, осматриваться. Второй блокпост был метрах в 40 от нас. Там начали собираться наши враги. Их было человек 20-30, они вели себя праздно, не имели представления, что "дикие" абхазы уже на этой стороне. Это точно для них было как снег на голову. В этом был успех операции. Было отработано все неожиданно, быстро и четко. Для грузин это было нехорошим сюрпризом", — поделился своими воспоминаниями Алексей Ломия.



