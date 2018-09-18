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Алексей Ломия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ломия о начале Сухумской операции: быстро, четко и неожиданно для грузин

Радио
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О задачах, поставленных во время Сентябрьской операции 1993 года перед Сухумским батальоном, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Алексей Ломия.

16 сентября 1993 года началась военная операция Абхазской армии по освобождению Сухума от войск грузинского Госсовета. По замыслу командования Гумистинским фронтом, Сухумский батальон, подразделения третьей мотострелковой бригады и разведывательная рота первой бригады на нижнем эшерском автомобильном мосту должны были нанести отвлекающий удар и оттянуть на себя прибрежную и основную группировку войск противника. А главный удар для освобождения Сухума намечался со стороны гор. И как это было уже проделано в июле, бойцы Восточного фронта должны были освободить участок центральной автотрассы, чтобы блокировать оказание помощи грузинской группировке в Сухуме.  17 сентября был освобождены Учхоз, гора Бирцха, населенные пункты Лекухона и Верхний Кяласур.

О том, как удалось воплотить в жизнь замысел командования Абхазской армии, вспоминает участник Сухумского батальона Алексей Ломия. 

"Пришла депеша о том, какая задача стоит именно у нашего Сухумского батальона. Нашей задачей было перейти мост, закрепиться на плацдарме и три-четыре дня удерживать его, создавая имитацию того, что здесь пройдет главное наступление и главный удар будет здесь. Мы должны были стягивать на себя силы неприятеля, чтобы обеспечить комфортное наступление тех, кто идет сверху. Мы все понимали, что это очень сложная и трудновыполнимая задача. Первыми перебежали около 120 человек – это чисто Сухумский батальон. Но мы твердо поставили перед командованием условие, что задачу нам дали, но как и когда именно мы будем переходить мост, мы никому не скажем. Была определенная доля недоверия и страха. Мало ли, какая-то утечка информации могла быть. Поэтому мы сами собрались вечером и придумали очень хитроумный план", — рассказал ветеран.

Ломия вспоминает, что на сухумской стороне моста находился блокпост, который состоял из двух русских миротворцев, двух грузинских и двух абхазских, которые с определенной периодичностью заступали в наряд. 

"Двоих ребят, которые стояли на блокпосту с абхазской стороны, мы подменили. Это были два брата Руслан и Беслан Гонджуа. Приблизительно в 12 часов 40 минут они разоружили пост, уложили всех на землю, грузин связали, русских отпустили. В это время мы уже выскочили из кустов, сконцентрировались все в районе свадебного зала спортбазы "Эшера". И в час Х мы рванули и побежали. Никакой информации о том, насколько успешно у братьев Гонджуа получилось все, у нас не было. Но это было неважно. Мы знали, что задачу надо выполнять, и мы побежали. Страшно было, иногда я слышу браваду, но страшно бывает всем, все хотят жить. Мы перебегали минуты две, но я до сих пор вспоминаю этот промежуток времени как долгое и огромное расстояние. Я оказался на самом шоссе. Там змейкой лежали бетонные плиты, чтобы машина не могла сразу проехать. Вдоль этих бетонных плит мы улеглись. Поступила команда лежать тихо, осматриваться. Второй блокпост был метрах в 40 от нас. Там начали собираться наши враги. Их было человек 20-30, они вели себя праздно, не имели представления, что "дикие" абхазы уже на этой стороне. Это точно для них было как снег на голову. В этом был успех операции. Было отработано все неожиданно, быстро и четко. Для грузин это было нехорошим сюрпризом", — поделился своими воспоминаниями Алексей Ломия. 




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