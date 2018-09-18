Богатырев о гибели Ил-20 в Сирии: недопустима несогласованность действий государств

Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал Конашенков.

"Недопустимая несогласованность действий отдельных государств приводит к серьезным потерям уже среди военных, которые сегодня борются с терроризмом в Сирийской Арабской республике. Операция израильских ВВС по нанесению ударов по мирному объекту Сирии привела к тому, что по вине израильских летчиков был сбит наш самолет-разведчик. Конечно это недопустимо. Существует целая сеть политических и военных договоренностей, существует конкретная задача обеспечить изгнание террористов и создать условия для мирного урегулирования в этой стране. Тем не менее Израиль нарушил эти соглашения, не использовал возможности, силы и средства тех линий связи, которые есть и в результате произошла трагедия. Хочется надеяться, что будут сделаны выводы и нашими военными, и представителями коалиции, и всеми, кто решает главную задачу по борьбе с терроризмом на этой территории", — сказал Богатырев в эфире радио Sputnik.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").



