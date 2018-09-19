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Мурат Кукан
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукан о "Кавказском меловом круге" Хачагогу: спектакль впервые про абхазов и адыгов

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Темы:
Гастроли Национального Адыгского театра (6)
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О том, насколько важно возобновить гастрольную деятельность между абхазским и адыгским национальными театрами, в эфире радио Sputnik рассказал худрук Национального театра республики Адыгея, народный артист России и Адыгеи, заслуженный артист России, Абхазии и Кубани Мурат Кукан.

Премьера спектакля "Кавказский меловой круг" в исполнении Национального театра Адыгеи состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в субботу 15 сентября. 22 сентября состоится спектакль "Кавказский меловой круг" с участием артистов Абхазского государственного театра. 

"Открытие наших гастролей в Абхазии прошло замечательно. Пьеса "Кавказский меловой круг" имеет мировую известность, но применительно к Кавказу, в частности, к Адыгее и Абхазии, к родственным народам, братьям – с этим уклоном впервые поставлен этот спектакль. Это идея справедливости, идея единения, взаимовыручки, поддержки, всего, что актуально в наше время не только на Кавказе, но и во всем мире. Все это в этом спектакле выражено. Наш худрук Хасей Хачагогу придумал, чтобы в нашем спектакле участвовали и абхазские актеры, и чеченские, и кабардинские, и черкесские актеры. То есть есть задумка сделать его объединяющим. Потому что актеры – это духовные носители. Национальный театр отличается ото всех других театров в мире. Национальный театр, кроме того, что должен знакомить зрителя с мировой и местной драматургией, несет еще дух народа. Наша миссия – сохранение языка", — сказал Кукан.  

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. 

Гастроли спустя почти 35 лет приурочены к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии и продлятся до 22 сентября.


Темы:
Гастроли Национального Адыгского театра (6)
Теги:
гастроли, Абхазский драматический театр, Республика Адыгея, Сухум, Абхазия


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