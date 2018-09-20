23:54 20 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.47
  • EUR77.75
Поиск
Мария Захарова
© Sputnik . Сергей Гунеев

Захарова: сегодня женщина сама определяет свою роль в этом мире

Радио
Получить короткую ссылку
1410

О роли женщины в современном мире официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала корреспонденту радио Sputnik на полях Евразийского женского форума.

"Слава богу есть возможность, чтобы каждая женщина определяла свою роль в этом мире. Кто-то определяет ее в качестве профессионалов в какой-то области, кто-то определяет в качестве матери семейства, кто-то – в качестве представителя искусства, культуры, человека. Самое главное, что у женщин России есть возможность определять свое настоящее и будущее, выбирать ипостаси, сочетать их. В этом смысле мы живем в уникальное время, когда женщина имеет все необходимые права и при этом сама может выбирать свою судьбу", — сказала Захарова в интервью радио Sputnik

Таврический дворец Санкт-Петербурга во второй раз принимает  Евразийский женский форум. 

 


Теги:
Мария Захарова, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые красивые библиотеки мира
Стрельба на качели и дуэль: силовики Абхазии выясняли кто круче
Стрельба на "качели" и "дуэль": силовики Абхазии выясняли кто круче
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia