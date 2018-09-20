Захарова: сегодня женщина сама определяет свою роль в этом мире

"Слава богу есть возможность, чтобы каждая женщина определяла свою роль в этом мире. Кто-то определяет ее в качестве профессионалов в какой-то области, кто-то определяет в качестве матери семейства, кто-то – в качестве представителя искусства, культуры, человека. Самое главное, что у женщин России есть возможность определять свое настоящее и будущее, выбирать ипостаси, сочетать их. В этом смысле мы живем в уникальное время, когда женщина имеет все необходимые права и при этом сама может выбирать свою судьбу", — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

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