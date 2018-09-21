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Геворг Мирзаян
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Мирзаян: Китай бросает США вызов по всему миру, а Америка играет в русофобию

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Майка Помпео о том, что он считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию.

"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем. Но, если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США", —сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.

"Помпео озвучил то, что говорили многие вменяемые американские политологи? Китай большая угроза для США, чем Россия. Что нам нужно от американцев? Нам нужно, чтобы они ушли с постсоветского пространства и прекратили "дергать нас за усы". Если США учтут наши интересы на постсоветском пространстве, то спадет 90% российско-американских конфликтов и выяснится, что у нас с ними много общих целей и задач в мире. Это в случае, если американцы смогут преодолеть свою стандартную русофобию. А вот с Китаем другой вопрос. Китай бросает США вызов по всему земному шару. В Африке, которую Китай колонизирует бешеными темпами, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Китай своим мягким влиянием обволакивает весь мир, а Америка играет в русофобские игры в это время, когда проснется, возможно, будет уже поздно", — отметил эксперт.

Теги:
Китай, США, Россия


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